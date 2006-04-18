Без бюрократизма и волокиты

Президиум Совмина проанализировал работу с обращениями граждан по принципу "одного окна" в первом квартале этого года. С 1 января текущего года республиканские органы госуправления, облисполкомы и Мингорисполком работают по такому принципу, что упрощает процедуру получения жителями республики различных справок. В результате сократилось количество представляемых гражданами документов, а также сроки подготовки и выдачи им справок. К людям стали относиться более внимательно, со стороны работников госучреждений меньше стало волокиты при рассмотрении обращений граждан. Для оперативного решения проблемных вопросов налажена система электронного обмена информацией между государственными органами и организациями, а также установлены "прямые" и "горячие" линии.