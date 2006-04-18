Миграция грызунов

Сегодня в городе, согласно относительному учёту обитает до полутора миллиона грызунов. Интересно, что по мировым стандартам это мало, но и не повод успокаиваться. Так считают в городском Центре профилактической дезинфекции.
На предприятиях, где не ведутся систематические работы по уничтожению грызунов, крысы могут нанести ощутимый вред. Как отметил главврач Минского городского центра профилактической дезинфекции Виктор Бурьяк, грызуны в условиях города Минска могут разносить до 60 видов инфекционных заболеваний. Особенно тщательно специалисты обследуют рынки.
За последние четыре года количество крыс в Минске сократилось примерно в два раза. Это произошло благодаря наведению порядка в подвалах. Огромную роль сыграла ликвидация коммерческих киосков. Особую тревогу вызывает беспечность владельцев продовольственных магазинов, кафе и ресторанов, гаражей. Сейчас специалисты заключают договоры с предприятиями, чтобы в дальнейшем проводить дезинфекции регулярно.