С приходом весны у Центра профилактической дезинфекции появились новые заботы. В эту пору года начинается миграция грызунов. Крысы из подземных сооружений перебираются в парки, скверы и жилые здания.

Сегодня в городе, согласно относительному учёту обитает до полутора миллиона грызунов. Интересно, что по мировым стандартам это мало, но и не повод успокаиваться. Так считают в городском Центре профилактической дезинфекции.

На предприятиях, где не ведутся систематические работы по уничтожению грызунов, крысы могут нанести ощутимый вред. Как отметил главврач Минского городского центра профилактической дезинфекции Виктор Бурьяк, грызуны в условиях города Минска могут разносить до 60 видов инфекционных заболеваний. Особенно тщательно специалисты обследуют рынки.

За последние четыре года количество крыс в Минске сократилось примерно в два раза. Это произошло благодаря наведению порядка в подвалах. Огромную роль сыграла ликвидация коммерческих киосков. Особую тревогу вызывает беспечность владельцев продовольственных магазинов, кафе и ресторанов, гаражей. Сейчас специалисты заключают договоры с предприятиями, чтобы в дальнейшем проводить дезинфекции регулярно.