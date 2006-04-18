В Минске прошла встреча инвалидов Чернобыля, посвященная 20-й годовщине катастрофы

18 апреля собрались те, кто остался в живых, кто пережил и прочувствовал все ужасы трагедии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

:Эдуард Григорьевич - инвалид второй группы. Весна 1986 года для него была самой жаркой порой за всю жизнь. На его долю, как исследователя-биолога пала обязанность изучать воздействие радионуклидов на организмы животных и сопоставлять полученные данные в изучении человеческого организма. Главной задачей на то время было не собственное здоровье, а здоровье всего белорусского народа.

На встрече ликвидаторов в Минске присутствовали также иностранные гости - представители дружественного Беларуси Китая. Они выразили признательность тем, кто ценой своего здоровья спасал миллионы людей.

В память всем ликвидаторам общественной организацией <Инвалиды Чернобыля> была выпущена книга <Чарнобыльскi боль>. Её презентация состоится 25 апреля, накануне 20 годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.