«Когда попадаю в операционную, я отдыхаю». Он был интерном на Камчатке, а сейчас возглавляет центр сосудистой хирургии

Чего только не приходилось делать врачу 4-ой городской клинической больницы имени Савченко Дмитрию Дудареву за 30 лет в профессии. Рисковать, брать ответственность за жизни, дежурить сутками и даже экстренно выезжать в отдаленные поселки Камчатки. За один трудовой день, который начинается у хирурга ровно в 7:30 утра, может быть две, три, а то и четыре операции.

С легкой маминой руки в 1989 году закончил мединститут и был направлен в интернатуру в Камчатскую областную больницу. Операции, консультации, обходы. Именно там он прошел путь от начинающего интерна до опытного хирурга: выверенный глаз, твердая рука и хороший запас теоретических знаний.

Дмитрий Дударев, заместитель главного врача по хирургии УЗ «4-я городская клиническая больница имени Савченко»: Под влиянием своих родителей. Мама сказала: «Хочу, чтобы ты был врачом». Я сказал: «Никогда!» Но она меня убедила. Не жалею, другого уже не умею. Руками работать могу, но медицина мое все. Тем более – хирургия. Сразу попал в хирургию как интерн, где-то оставался на дежурства – не менее 10 дежурств в месяц. Хотел, чтобы меня обучили хирургическому мастерству.

Он быстро стал профессионалом. Да и как иначе, когда каждое дежурство ставило все новые и новые задачи. С годами у Дмитрия Дударева выработалось твердое жизненное кредо: врач работает столько, сколько нужно для больного.

Дмитрий Дударев: Когда попадаю в операционную, я отдыхаю. Я туда зашел – мне никто не мешает. Там можно подумать. Решения приходится принимать быстро – есть всякие анатомические особенности. Есть разные аномалии, разные степени запущенности болезни.

В практике хирурга тысячи успешных операций, но среди блестящих удач были и потери. Уже 30 лет боль пациентов он воспринимает, как собственную. И всегда находит силы посеять в душах больных надежду и уверенность в выздоровлении. А искрометный юмор доктора – лучше любой микстуры. Оптимизму его научил коллега с Камчатки.

Дмитрий Дударев: Только закончили институт, прилетели на Камчатку – заведующий Юрасов Сергей Ефстафьевич, он меня встретил и сказал: «Димка, все будет хорошо». Я с ним оставался на все его дежурства и учился у него.

Сегодня в центре сосудистой хирургии больницы имени Савченко, которым и руководит Дмитрий Дударев, вместе с ним трудятся еще 18 докторов. Из них одиннадцать имеют высшую категорию, четыре кандидата медицинских наук и два доктора наук.

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Сегодня в крупных центрах страны сосудистые хирурги в одной операционной объединяют сразу несколько технологий. Это так называемая гибридная хирургия. Здесь применяют и традиционный скальпель, и рентген-оборудование, и новейшие инструменты. Гордятся тем, что многие операции научились делать без скальпеля, на языке медиков – малоинвазивным способом. После таких хирургических вмешательств пациенты могут вернуться к обычной жизни буквально через пару дней.