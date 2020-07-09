«Активно над этим работают, рисуют жёлтые прямоугольники». Шеринговые велосипеды больше нельзя будет бросать, где попало

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

В этом году мы пригласили прокатные компании — так называемый велошеринг. Мы провели с ними «круглый стол». Выслушали, что их беспокоит, что бы хотели изменить в городе. И вместе с тем мною им была поставлена задача о том, что мы не должны видеть брошенные беспорядочно велосипеды в столице. Мы им предложили — и они сейчас активно над этим работают, рисуют желтые прямоугольники — это означает, что ты можешь взять и оставить велосипед только в этом желтом прямоугольнике. Сейчас пока эта система не работает полноценно, потому что не нанесена разметка в полном объеме.