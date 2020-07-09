Детская железная дорога открывает 65-й сезон

Новости Беларуси. 9 июля Детская железная дорога открывает сезон. В этом году он юбилейный – 65-й. По этому случаю юных пассажиров будут встречать на обновлённом вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весной здание реконструировали. Теперь оно оснащено новыми техническими новинками. Оценить их можно уже 9 июля. Первый состав столичного экспресса отправился с перрона станции «Заслоново» в 11 часов. В нём пассажиров провезли по уже традиционному маршруту: через «Пионерскую» до станции «Сосновый Бор» и обратно.

При этом рассаживать маленьких путешественников будут так, чтобы сохранялась социальная дистанция. А в течение дня ежечасно будут проводить санитарную обработку состава.