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Детская железная дорога открывает 65-й сезон

09 июля 2020 08:52
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Новости Беларуси. 9 июля Детская железная дорога открывает сезон. В этом году он юбилейный – 65-й. По этому случаю юных пассажиров будут встречать на обновлённом вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детская железная дорога открывает 65-й сезон-1

Весной здание реконструировали. Теперь оно оснащено новыми техническими новинками. Оценить их можно уже 9 июля. Первый состав столичного экспресса отправился с перрона станции «Заслоново» в 11 часов. В нём пассажиров провезли по уже традиционному маршруту: через «Пионерскую» до станции «Сосновый Бор» и обратно.

Детская железная дорога открывает 65-й сезон-4

При этом рассаживать маленьких путешественников будут так, чтобы сохранялась социальная дистанция. А в течение дня ежечасно будут проводить санитарную обработку состава.

Детская железная дорога открывает 65-й сезон-7

Поезд будет курсировать по средам, четвергам и пятницам до конца сентября. 

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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