Когда лень вынуждает бить тревогу – рекомендации врача

Хороший отдых нужен всем! Это одно из правил выживания. Но если человек лежит и не встает, если спит и не высыпается, если устает, не успев встать с кровати, то это или результат серьезной перегрузки, или чисто медицинские причины: например, низкий уровень сахара в крови, проблемы с сердцем или сосудами. Не путайте лень с усталостью, и если состояние кажется бесконечным – проконсультируйтесь со специалистами, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»: Когда положено уже бить тревогу близким, родным, да и самому человеку? Если, допустим, человек отмечает снижение своей активности неделю и после дней отдыха она не восстанавливается до исходного уровня, это уже повод для того, чтобы задуматься, что с человеком происходит, почему такое явление наступает. И тут уже, может быть, особенно, если это затянется на несколько недель, надо, как минимум, обратиться сначала к психологу, а при необходимости – к врачу-психотерапевту или, в крайних случаях, к врачу-психиатру.

Вадим Разделовский:

Чаще всего это встречается уже в плане работы врача, если мы имеем дело с каким-то тревожным расстройством. Допустим, человеку тревожно, причем без четкой видимой причины. И тогда что-то делать ему трудно.

Он обеспокоен этой тревогой, она съедает много энергии, и он просто ищет причину этой тревоги, откладывает выполнение дел. Он просто не может сосредоточиться, чем-то заняться. Это возникает при тревожных расстройствах. Бывают депрессивные расстройства, когда в силу обстоятельств жизни, а иногда даже и без них у человека развивается депрессия. Тогда у него падает настроение, падает энергетика, не хочется двигаться, не хочется напрягать свое мышление, и тогда человек уже не делает, потому что у него просто нет сил что-то делать.

Попробуйте минут 20 ничего не делать. Ты просто сидишь и ничего не делаешь. Минут через 20 появляется желание что-то делать. Главное – этот момент подхватить и направить его в нужную сторону.