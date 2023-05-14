Когда и как высаживать виноград в открытый грунт? Пошаговая инструкция для садоводов

Если в вашем регионе установилась стабильно теплая погода и почва прогрелась до +15 °С, самое время заняться посадкой винограда, рассказали в программе «Плюс-минус».

Выкопайте яму диаметром 80 сантиметров и примерно такой же глубины. На дно уложите дренаж и насыпьте плодородной земли, перемешанной с перегноем (или компостом), золой и суперфосфатом (всего примерно по 1 килограмму).