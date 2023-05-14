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Когда и как высаживать виноград в открытый грунт? Пошаговая инструкция для садоводов

14 мая 2023 07:23
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Если в вашем регионе установилась стабильно теплая погода и почва прогрелась до +15 °С, самое время заняться посадкой винограда, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Когда и как высаживать виноград в открытый грунт? Пошаговая инструкция для садоводов-1

Выкопайте яму диаметром 80 сантиметров и примерно такой же глубины. На дно уложите дренаж и насыпьте плодородной земли, перемешанной с перегноем (или компостом), золой и суперфосфатом (всего примерно по 1 килограмму). 

Когда и как высаживать виноград в открытый грунт? Пошаговая инструкция для садоводов-4

После посадки саженец тщательно полейте, а землю замульчируйте. И помните, виноград не любит застоя воды, поэтому для виноградника не подходят низины и места, где грунтовые воды находятся ближе 1,5-2 метров от поверхности земли.  

Когда и как высаживать виноград в открытый грунт? Пошаговая инструкция для садоводов-7

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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