Когда и как высаживать виноград в открытый грунт? Пошаговая инструкция для садоводов

Если в вашем регионе установилась стабильно теплая погода и почва прогрелась до +15 °С, самое время заняться посадкой винограда, рассказали в программе «Плюс-минус».
Если в вашем регионе установилась стабильно теплая погода и почва прогрелась до +15 °С, самое время заняться посадкой винограда, рассказали в программе «Плюс-минус».
Выкопайте яму диаметром 80 сантиметров и примерно такой же глубины. На дно уложите дренаж и насыпьте плодородной земли, перемешанной с перегноем (или компостом), золой и суперфосфатом (всего примерно по 1 килограмму).
После посадки саженец тщательно полейте, а землю замульчируйте. И помните, виноград не любит застоя воды, поэтому для виноградника не подходят низины и места, где грунтовые воды находятся ближе 1,5-2 метров от поверхности земли.