Науседа предложил привлечь вклады граждан для финансирования обороны Литвы

Европейские страны стремятся увеличить свои оборонные расходы, но не знают, где найти для этого необходимые средства. Правительство Литвы намерено использовать сбережения своих граждан на нужды армии и обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Литвы предложил задействовать деньги, хранящиеся в литовских банках. Гитанас Науседа уже обсудил эту идею с министром экономики страны. Он отметил, что часть этих средств можно разместить на специальных счетах, например, в Национальном банке развития, который будет инвестировать их в оборонную промышленность и инфраструктуру.

И это не единственная европейская страна, которой проблематично финансировать растущие оборонные расходы. Большинство сталкиваются с бюджетными ограничениями из-за низкого экономического роста и высоких цен на энергию.