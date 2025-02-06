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Науседа предложил привлечь вклады граждан для финансирования обороны Литвы

06 февраля 2025 19:51
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Европейские страны стремятся увеличить свои оборонные расходы, но не знают, где найти для этого необходимые средства. Правительство Литвы намерено использовать сбережения своих граждан на нужды армии и обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Науседа предложил привлечь вклады граждан для финансирования обороны Литвы-2

Президент Литвы предложил задействовать деньги, хранящиеся в литовских банках. Гитанас Науседа уже обсудил эту идею с министром экономики страны. Он отметил, что часть этих средств можно разместить на специальных счетах, например, в Национальном банке развития, который будет инвестировать их в оборонную промышленность и инфраструктуру. 

И это не единственная европейская страна, которой проблематично финансировать растущие оборонные расходы. Большинство сталкиваются с бюджетными ограничениями из-за низкого экономического роста и высоких цен на энергию.

# Международная политика

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