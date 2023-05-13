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Если к 16 мая зацвела черёмуха, лето будет холодным и дождливым. Народные приметы на конец весны

13 мая 2023 15:00
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 мая наши предки внимательно наблюдали за природой и могли по разным приметам составить прогноз погоды на ближайшие дни и предстоящее лето, рассказали в программе «Плюс-минус». Например, если соловей поет всю ночь, погода будет хорошей, а если пение оказалось коротким, то будет гроза. Небольшие заморозки в течение двух недель можно ждать, если 15 мая зацвела черемуха.  

16 мая церковь чтит память мученицы Мавры. В этот день наблюдали за погодой. Если поют соловьи, весна будет плодородной. Зацвела черемуха – лето выдастся холодным и дождливым. Стоит жара – зима будет морозной.   

Если к 16 мая зацвела черёмуха, лето будет холодным и дождливым. Народные приметы на конец весны-1

17 мая окутанное дымкой солнце предвещает затяжную непогоду. Утром нет росы – к дождю. Воробьи шумят – к сильному ветру, много майских жуков – к засухе. Частый и сильный дождь в этот день – к урожаю. А вот если слышно кукушку, погода будет хорошей.  

18 мая православные христиане почитают память святой Ирины, которую в народе прозвали Рассадница, так как в этот день было принято высаживать рассаду на грядки. Если перестали щебетать птицы, то стоит готовиться к грозе. Большие облака, движущиеся с юга на север, также говорят о скорых осадках.  

Если к 16 мая зацвела черёмуха, лето будет холодным и дождливым. Народные приметы на конец весны-4

Если утром 19 мая стоит туман, то в ближайшие дни дождей не будет. А вот если на траве поутру мало росы, то наоборот стоит готовиться к осадкам. Птицы весело щебечут – в ближайшие дни будет хорошая погода. А если осы строят гнезда в открытых местах, лето выдастся дождливое.  

Потеплеет до +27 °C, но не обойдется без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая читайте здесь.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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