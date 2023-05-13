Если к 16 мая зацвела черёмуха, лето будет холодным и дождливым. Народные приметы на конец весны

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 мая наши предки внимательно наблюдали за природой и могли по разным приметам составить прогноз погоды на ближайшие дни и предстоящее лето, рассказали в программе «Плюс-минус». Например, если соловей поет всю ночь, погода будет хорошей, а если пение оказалось коротким, то будет гроза. Небольшие заморозки в течение двух недель можно ждать, если 15 мая зацвела черемуха.

16 мая церковь чтит память мученицы Мавры. В этот день наблюдали за погодой. Если поют соловьи, весна будет плодородной. Зацвела черемуха – лето выдастся холодным и дождливым. Стоит жара – зима будет морозной.