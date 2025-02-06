Продолжают вскрываться новые факты о проектах и направлениях, которые финансировало уже скандально известное Агентство США по международному развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов для выплат СМИ. В своем блоге глава Белого дома заявил, что большая часть средств была направлена на поддержку фейковых новостей. Они создавались искусственно для подъема авторитета демократов.

Президент США обвинил издание Politico в получении 8 млн долларов на создание позитивных статей о Демократической партии. Издание отрицает получение субсидий, но признает подписки госучреждений на свои сервисы.

Это может быть самым большим скандалом из всех возможных в истории США, отметил глава Белого дома. Инцидент ставит под вопрос независимость СМИ, получающих финансирование от государства.