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Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов для выплат СМИ

06 февраля 2025 19:55
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Продолжают вскрываться новые факты о проектах и направлениях, которые финансировало уже скандально известное Агентство США по международному развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов для выплат СМИ-2

Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов для выплат СМИ. В своем блоге глава Белого дома заявил, что большая часть средств была направлена на поддержку фейковых новостей. Они создавались искусственно для подъема авторитета демократов. 

Президент США обвинил издание Politico в получении 8 млн долларов на создание позитивных статей о Демократической партии. Издание отрицает получение субсидий, но признает подписки госучреждений на свои сервисы. 

Это может быть самым большим скандалом из всех возможных в истории США, отметил глава Белого дома. Инцидент ставит под вопрос независимость СМИ, получающих финансирование от государства.

# Международная политика

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