Когда бобры не добры: сколько стоит выселить из своего сада хвостатого оккупанта

Новости Беларуси. Семейство бобров не даёт спокойно жить пенсионерам под Гомелем.

Животные уже уничтожили садовые деревья, и теперь ведут подкоп под хозяйственные постройки.

Пожилые люди терпели квартирантов несколько лет, но сейчас просят о помощи: разросшаяся популяция грызунов-лесорубов угрожает им самим. Как избавиться от незваных гостей?

Каждое утро Галина Андреевна начинает с ревизии: что на этот раз съели прожорливые соседи? За три года, которые семья бобров живёт бок о бок с людьми, семья Чечиковых фактически лишись сада.

Яблони, сливы, вишни – эти «лесорубы» не брезгуют ничем.

Галина Чечикова, житель агрогородка Мичуринская:

Это его нора. Я боюсь, что он подкопается под хату чего доброго.

Фактически, дикие бобры живут на земле пенсионеров.

Однако сделать с ними что-либо самостоятельно люди не могут: не хватит не только сил, но и прав. Пушистые квартиранты под защитой закона. Как оказалось, выселить их не так-то просто.

Галина Чечикова:

Я обращалась, мне советуют завести собаку, овчарку. Его нельзя отстреливать – населенный пункт, так мне отвечают. Населенный пункт, я понимаю. Но можно же его каким-нибудь приспособлением отловить и вывезти куда-нибудь на болота.

Виктор Александров, заместитель председателя Красненского сельского совета:

Впервые у нас такое на территории, потому что мы не возле леса и речек, у нас болот никаких нет. Это довольно-таки проблематично: даже получить разрешение на их изъятие и переселение – это не так просто.

Процедура действительно непростая: после запроса ситуацию изучает специальная комиссия. Подсчитывает ущерб, нанесённый людям, и решает, целесообразно ли изгонять животных.

Если единственный выход – выселить или «изъять» зверя, то на это ещё нужно получить и разрешение Минприроды.

Павел Новиков, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Конечно, за один день нельзя избавиться. Прежде всего, место причинения вреда дикими животными физическому лицу должно быть осмотрено специально созданной в районно-исполнительном комитете комиссией. Нужно подготовить документы с обоснованием причинения вреда.

Проще говоря, выселять бобров Галине Андреевне придётся за свой счёт.

Причем заплатить нужно до 150 рублей за каждого грызуна.

На озере их видели не меньше шести. Хватит ли сбережений пенсионерки на спокойную жизнь без беспокойных соседей – вопрос открытый.