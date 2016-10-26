АИС «Расчет»: первые подводные камни и жировки в 10 раз больше обычных

Новости Беларуси. За коммунальные услуги, оказанные в сентябре, белорусы платили по-новому. У кого-то просто изменился вид «жировки», а

у кого-то, как, например, в Речице, к оплате пришли суммы в разы больше привычных.

Так или иначе, все новшества связаны с переводом платежей на единую для всей страны расчетную систему. Новая компьютерная программа призвана унифицировать подход к платежам, а начисление жилищных субсидий сделать максимально прозрачным.

К слову, программа сама автоматически будет определять, кому положена государственная помощь.

Правда, первый опыт её массового применения показывает, что отдельные моменты нужно шлифовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жировки» за сентябрь сегодня главная тема для обсуждения в Речице. Примерно четверть населения района получили квитки с небывалыми цифрами.

Например, Наталье за воду предписывается заплатить в 10 раз больше обычного.

Наталья Каргина, житель Речицы:

За вывоз мусор я вчера заплатила, они взяли по старому платежу. Там получается 27900 – это только за вывоз мусора. А остальные 220 тысяч нужно было за воду заплатить.

Впервые за две недели в коридорах Речицаводоканала непривычно тихо. Ещё недавно здесь было не протолкнуться: люди с гигантскими счетами на руках осаждали абонентский отдел.

Сергей Белый, начальник абонентского отдела коммунального предприятия «Речицаводоканал»:

Программа посчитала неправильно, в сторону увеличения суммы. По этим квартирам в базе данных АИС «Расчет» не видны показания самих водомерных счетчиков. Следовательно, эта программа предусматривает начисление оплаты по установленным нормативам. Сейчас ведется работа по выявлению причин: почему эти установленные счетчики не нужны.

По словам речицких коммунальщиков, дозвониться до разработчиков новой программы им не удавалось несколько суток к ряду. В свою очередь, айтишники обвиняют в неполадках водоканал.

Алексей Григянец, начальник управления биллинговых систем компании-разработчика:

В ситуации с Речицей произошло следующее: нам были переданы данные, которые были подготовлены в необходимом формате для загрузки в систему и подготовлены непосредственно специалистами данной компании. В том виде, в котором они были переданы, данные без каких-либо модификаций с нашей стороны и были загружены в систему.

Получается, что информация, которая поступила в систему, возможно не содержит полных данных о всех лицевых счетах.

Единая для всей страны программа «Расчет-ЖКХ» призвана унифицировать подход к начислению коммунальных платежей.

Кроме того, теоретически она же вычислит и те белорусские семьи, которым положены жилищные субсидии – так называемый выявительный принцип. Правда, пока программа этого сделать не может. По заявительному же принципу начисления субсидий работают люди.

В Советском районе Гомеля создали первый и пока единственный в стране специализированный отдел субсидирования.

Ольга Дубовик, юрисконсульт сервисного центра коммунального предприятия «Советское» Гомеля:

К нам активно идут люди и консультируются: какие им нужно собрать документы, кому положено, кому не положено. Мы проверяем их оплату, помогаем высчитать 20% от дохода.

К слову, пока заявления на получение субсидий в отделе написали только два человека. Однако лиха беда начало,