Кофе – эликсир бодрости или яд? Эксперты поделились мнениями

Кофе давно стал универсальным поводом остановиться и перевести дыхание. Но чаще мы тянемся к чашке по другой причине – чтобы взбодриться. За тонизирующий эффект отвечает кофеин – алкалоид, который оказывает возбуждающее влияние на нервную систему. Он приводит к ускорению обмена веществ, учащению дыхания. В умеренных дозах он стимулирует работу мозга, при больших – становится ядом, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Екатерина Никитина, нутрициолог-натуропат:

На мой взгляд, кофе – это прекрасный напиток. Если он дарит чувство радости, бодрости, он не может быть плох. Но в свое время Гиппократ сказал: все есть яд, все есть лекарство. И вопрос всего лишь в дозе. Если мы пьем одну-две чашечки в день, то это только про удовольствие, на мой взгляд. Но когда же кофе становится ядом и опасностью? Конечно, когда человек целый день ничего не ест, сидит на одном кофе.

Рекомендуемая безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого – до 400 миллиграммов. В среднем это 2-4 чашки в день. Однако это количество может меняться в зависимости от сорта зерен, обжарки и способа приготовления.