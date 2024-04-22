Кочанова: законы должны быть эффективными и своевременными, а работа парламента – заметной

Законы должны быть эффективными и своевременными, а работа парламента заметной. Внимание на этом в ходе рабочей встречи Совета Палаты представителей и Президиума Совета Республики акцентировала Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между депутатами и сенаторами уже давно выстроено конструктивное взаимодействие. Но сейчас с учетом внешних угроз и вызовов представители обеих палат парламента должны продемонстрировать особую сплоченность. В том числе продвигая нашу точку зрения и идеи на международной арене, выступая единым фронтом против фейков и дезинформации. Не менее важно активно работать с людьми, донося до всех категорий населения достоверную информацию о происходящем. В 2025 году нашу страну ждет важное событие – выборы Президента, а также юбилей Великой Победы. Сегодня депутатский корпус и члены Совета Республики определили план и выработали дополнительные ориентиры по совершенствованию дальнейшей совместной работы.