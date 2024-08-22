Кочанова: члены Молодёжного парламента – хороший кадровый потенциал для нашей страны

На протяжении двух лет молодые парламентарии перенимали опыт старших коллег, участвовали в приемах граждан, выездных заседаниях и сессиях Совета Республики. Акцент в этом созыве сделали на работу в регионах. Сегодня интересы молодежи находят поддержку в каждом городе и районе. Этому способствуют и новые проекты. Так, площадкой для рассуждений и обмена мнениями стало ток-шоу «Да!Но...» Это совместный проект нашей телекомпании и Молодежного совета. В эфир вышло более 65 выпусков. Еще одно направление работы – взаимодействие с коллегами из других государств.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Международное сотрудничество очень широкое, объемное. Хотелось бы отметить Российскую Федерацию, различные ее субъекты. В прошлом году мы посещали Донецкую Народную Республику, заключили договор о сотрудничестве с Молодежным парламентом ДНР. Часто посещали Москву, Совет Федерации, с визитом в Палату молодых законодателей при Совете Федерации. И, конечно, это наши коллеги из Узбекистана, из Китая, с Кубы.

Алина Ретькова, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси по международным делам: Им были интересны наши проекты, которые направлены на развитие лидерских качеств молодежи: «Лидерская платформа», «Команда будущего», деловая игра «Голос лидера». Там, где мы даем возможность молодежи высказаться публично перед большим количеством людей, чтобы высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу, действительно стать оратором.

Уже в сентябре к работе приступит третий созыв Молодежного парламента. Первое заседание состоится в сентябре, где выберут председателя Молодежного совета и его заместителей. Важно, что будет обеспечена преемственность. Из числа представителей второго созыва в новый состав местными органами власти делегировано 9 человек.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Эта пытливость, их желание увидеть, как рождается законопроект, как работают над ним, как вообще члены Совета Республики работают с людьми, проводя приемы. Такое неравнодушие, которое есть у этих ребят, – это, конечно, залог будущего нашей страны. Я очень рассчитываю, что те ребята, которые придут и будут работать в новом созыве, ровно так будут относиться к нашей стране, будут настоящими патриотами, преданными своему народу и нашей любимой Беларуси.

Молодежный парламент – это 138 представителей всех регионов нашей страны. Цель консультативной структуры – слышать запросы подрастающего поколения и вносить свои предложения при создании законопроектов. Ведь именно молодым определять будущее Беларуси. И важно учитывать их мнение.