Информационная война и борьба с фейками – Григорий Азарёнок встретился с идеологическим активом Витебска

Эмоционально, но по существу. Об информационной войне, ее методах и роли в ней отечественных СМИ говорили сегодня, 22 августа, в северном регионе. Здесь прошла встреча нашего коллеги Григория Азаренка с идеологическим активом, советом работающей молодежи, руководителями профсоюзных организаций, представителями политических партий и общественных объединений Первомайского района Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период геополитических катаклизмов самое главное – сохранить мир и благополучие нашей страны. В качестве примера – 2020-й год, тогда волна фейков переросла в настоящее цунами. Его жертвами стала молодежь, воспитанная в духе потребительства и индивидуализма. Эффективно противостоять непрекращающимся попыткам коллективного Запада дестабилизировать ситуацию в республике способно только сплоченное общество. Гражданственность и патриотизм – те традиции, которые позволят нам избежать втягивания в войну.

Григорий Азаренок Политический Обозреватель СТВ:

Прямая связь с народом, с трудовыми коллективами, с активистами на местах – это то, что нужно в первую очередь нам. Мы должны получать информацию с мест, мы должны знать, какие вопросы волнуют наших людей, поэтому абсолютно открыто, откровенно общаемся.

Лидия Устинович, мастер подготовительно-раскройного участка, ответственный по идеологической работе предприятия «Труд-Витебск»:

Во время встречи затронуты важные вопросы. И образовательные, и политические контексты, и темы, которые, к сожалению, сейчас в мире волнуют всех – это война.