Беларусь и Китай снимут совместный фильм

Кинематографисты Беларуси и Китая снимут совместный фильм. Договор о создании картины под названием «На веки вечные» подписан сегодня, 22 августа. Работать над лентой будут специалисты «Беларусьфильма» и сычуаньской компании по производству кино и телевидения «Синие глаза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сценарий фильма уже готов. Сюжет интригующий. Двое молодых людей берутся распутать забытую историю гибели белорусского летчика в Китае во время Второй мировой войны. Зрители увидят исторические фрагменты 1939 года и современные красоты Беларуси и Китая. Данный проект позволит ближе познакомиться с традициями и культурой двух стран.

