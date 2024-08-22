Беларусь и Китай снимут совместный фильм
Кинематографисты Беларуси и Китая снимут совместный фильм. Договор о создании картины под названием «На веки вечные» подписан сегодня, 22 августа. Работать над лентой будут специалисты «Беларусьфильма» и сычуаньской компании по производству кино и телевидения «Синие глаза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сценарий фильма уже готов. Сюжет интригующий. Двое молодых людей берутся распутать забытую историю гибели белорусского летчика в Китае во время Второй мировой войны. Зрители увидят исторические фрагменты 1939 года и современные красоты Беларуси и Китая. Данный проект позволит ближе познакомиться с традициями и культурой двух стран.
Лэй Хань, генеральный продюсер, главный режиссер фильма:
Основная цель исторической части – показать, что сотрудничество Беларуси и Китая сложилось уже давно. Сегодня мы также настроены на мирное взаимодействие. Основная цель современной части сюжета – показать внешнюю красоту Китая и Беларуси, а также внутреннюю красоту, ценности.
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Графику и все остальное мы будем делать в Китае, поскольку там более продвинутые технологии. Ну и я хотел бы, чтобы наши техники, операторы, монтажеры поехали и там обучились. Этот фильм – еще как обучение и обмен опытом.
В проекте примут участие отечественные и актеры из Поднебесной. Ставка на молодежь. Кастинг на главные роли пройдет до конца августа.