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Власти Латвии уничтожат треть монументов над братскими могилами воинов-освободителей

07 апреля 2025 13:41
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Власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны мемориалов советским воинам. В стране готовятся в максимально сжатые сроки уничтожить треть всех монументов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Латвии уничтожат треть монументов над братскими могилами воинов-освободителей-2

Чтобы как-то оправдать акты вандализма, действовать будут, по заявлению местных властей, «строго в рамках латвийского правового поля». На самом же деле существует отработанная схема: на местах захоронений проводят якобы «археологические исследования», а после, основываясь на фиктивных данных, опровергают существование под мемориалами массовых захоронений бойцов. Для реализации плана власти привлекут поисковый отряд, готовый за деньги сфабриковать ложные результаты раскопок.

# Международная политика

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