Ко Дню железнодорожника о работе на путях рассказал начальник станции «Слуцк» Антон Давидович

Новости Минской области. В центральной части Беларуси при впадении реки Бычок в реку Случ был основан город Слуцк. Первое упоминание в «Повести временных лет» под 1116 годом. Слуцк в этот период - столица удельного княжества, затем входит в состав Турово-Пинского, а к концу 12 века - столица отдельного княжества. Это третий белорусский город после Бреста и Гродно, который в 1441 году получил Магдебургское право. Слуцкие земли неоднократно грабили и разоряли крымские татары. Оборону города возглавляла княгиня Анастасия Слуцкая.

В первой половине 18 века Слуцк оставался крупным экономическим и культурным центром Беларуси. В городе появились пороховая, восковойная литейная, где отливались пушки. В Слуцке ткались всем известные пояса из шёлка, золота и серебра. В городе была своя типография.

От старого Слуцка, известного как город-крепость, сегодня фактически ничего не сохранилось. О былых временах напоминают лишь валы в городском парке, а также некоторые памятники архитектуры.

В 19 веке начато строительство железнодорожной линии Осиповичи-Слуцк. На должности начальника станции «Слуцк» сегодня работает Антон Давидович. Ко Дню железнодорожника о работе и судьбе человека, связанного с путями, в сюжете программы «Центральный регион» на СТВ.