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Ко Дню белорусской письменности в Добруше появится памятник Ивану Шамякину

28 января 2022 07:25
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Новости Беларуси. Добруш ко Дню белорусской письменности украсит памятник Ивану Шамякину. Малая родина белорусского классика в 2022 году объявлена столицей национального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко Дню белорусской письменности в Добруше появится памятник Ивану Шамякину-1

Подготовка к масштабному событию уже началась – прошел конкурс эскизных проектов. Где установят скульптурную композицию, пока неизвестно, рассматривают несколько площадок в центре города. В районном краеведческом музее также будут обновления. Сейчас посвященная Ивану Шамякину экспозиция – это часть коллективной выставки, но скоро она переедет в отдельный зал.

Ко Дню белорусской письменности в Добруше появится памятник Ивану Шамякину-4

Екатерина Радченко, директор Добрушского районного краеведческого музея:
У нас будет подготовлен новый экспозиционный зал, который будет посвящен именно Ивану Петровичу Шамякину. Не буду все рассказывать, но скажу, что это будет очень интересно. У нас единственных, наверное, в Беларуси есть коллекция именно книг из личной библиотеки Ивана Петровича. Их у нас около 300 экземпляров.

Ко Дню белорусской письменности в Добруше появится памятник Ивану Шамякину-7

Будущий прозаик и драматург Иван Шамякин родился в деревне Корма Добрушского района. На этой неделе отмечается 101-я годовщина с этой даты.

# День белорусской письменности # общество # Екатерина Радченко # Фотофакт

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