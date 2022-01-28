Ко Дню белорусской письменности в Добруше появится памятник Ивану Шамякину

Подготовка к масштабному событию уже началась – прошел конкурс эскизных проектов. Где установят скульптурную композицию, пока неизвестно, рассматривают несколько площадок в центре города. В районном краеведческом музее также будут обновления. Сейчас посвященная Ивану Шамякину экспозиция – это часть коллективной выставки, но скоро она переедет в отдельный зал.

Екатерина Радченко, директор Добрушского районного краеведческого музея:

У нас будет подготовлен новый экспозиционный зал, который будет посвящен именно Ивану Петровичу Шамякину. Не буду все рассказывать, но скажу, что это будет очень интересно. У нас единственных, наверное, в Беларуси есть коллекция именно книг из личной библиотеки Ивана Петровича. Их у нас около 300 экземпляров.