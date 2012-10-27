Минчанка года-2012 Валентина Мардыкина рассказала, почему все хотят попасть в «Санаторный ясли-сад №118»

Под руководством Валентины Мардыкиной санаторные ясли-сад №118 стал одним из лидеров в районе и городе, победителем первого Республиканского конкурса «Лучшее дошкольное учреждение города - 2011». Это был сюрприз для всего коллектива, так как сад небольшой, всего четырехгрупповой, а соревноваться пришлось с большими профессионалами. Кроме того, в этом году дети сами придумали проект оформления зеленого оформления своего второго дома. С ним участвовали в городском конкурсе «Формула сада», и в номинации «Садовый цирюльник» заняли первое место.

Уже более 25 лет Валентина Владимировна работает в системе дошкольного образования.

Валентина Мардыкина, заведующая ГУ образования «Санаторный ясли-сад №118» города Минска:

Когда я еще пошла в первый класс, в свою большую новую красивую школу, мне очень хотелось быть похожей на мою первую учительницу. И, наверное, это и определило мой выбор, что я стала педагогом. Я долгое время работала воспитателем, но потом, наверное, выросла из этого, решила, что мне нужно совершенствоваться, учиться, и вот, теперь я руководитель дошкольного учреждения.

Мой первый выпуск – они уже сами закончили школу, стали родителями, приводят детей в детский сад, и ты помнишь, как кого зовут, как он пришел маленький, чему он научился, и как он состоялся в жизни уже как взрослый человек.

Мне кажется, что нам удалось в нашем учреждении дошкольного образования создать все условия, чтобы сохранить и укрепить здоровье детей. Наш детский сад открылся после реконструкции в 2005 году, функционирует уже 5 лет. Оборудование только современное. Реконструкция проводилась с учетом всех санитарных норм, поэтому помещения нашего детского сада просторные. Созданы все условия для того, чтобы дети оздоравливались.

У нас есть мечта, чтобы у нас появился спортивный стадион, у нас есть для этого все условия. Думаю, что мы в следующем году осилим этот проект, дизайн проекта у нас уже есть на сегодняшний день, осталось сделать какие-то законченные штрихи к нему, и воплотить его в жизнь. Я думаю, что совместными усилиями с Управлением образования, с родителями, с детьми, нашими сотрудниками мы сделаем прекрасный стадион для оздоровления наших детей, чтобы они могли заниматься любимой физкультурой, кататься на велосипедах, а зимой чтобы была возможность залить водой мини-каток.

Мы исходим из того, что нам заявляют сегодня дети. Утром после завтрака мы у них спрашиваем, чем бы они хотели заниматься. И принимаем коллегиальное решение, что у нас сегодня: день здоровья или день театра или музыки.

Дети – это такая эмоциональная непосредственная среда, которая дает силы творить, мыслить, не останавливаться на достигнутом. Когда ты приходишь в детский сад утром и видишь, что дети с радостью бегут в детский сад, то понимаешь, что нет ничего более важного, чем служить детям.