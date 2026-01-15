Книгу о героях городского подполья в годы Великой Отечественной презентовали в Минске

Уникальные архивы и новые факты. В Минске презентовали книгу о героях городского подполья в годы Великой Отечественной войны. Это пятый том в серии «Народная летопись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание объемом около 1 100 страниц включает подлинные воспоминания, документы и фотографии, сохраненные в оригинальном виде. Особое место занимают цитаты из бесед. Благодаря им авторам удалось передать эмоции и боль тех лет. Скоро книга поступит в библиотеки и школы, а также появится в розничной продаже.

Алексей Литвин, главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси: Официально подполье Минска не было признано. Наоборот, над ним, над подпольем, висела тень подозрения, политическое обвинение, что оно было создано немецко-фашистскими захватчиками. История Минского подполья – это одна из самых трагических страниц в нашей истории, в истории Беларуси периода Великой Отечественной войны. Трагических, но в то же время героических. Вот эта народная память.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Книга востребована, книга интересна, книга дышит историей, книга подчеркивает значение каждого члена Минского подполья и многих жителей Беларуси, которые сражались на оккупированной территории. У нас уже накоплены материалы на шестую книгу.

Мы приняли решение, что к 85-летию начала Великой Отечественной войны будет издана шестая книга. Она будет с такой же структурой, где будут воспоминания, судьбы земляков. В первом полугодии мы завершим работу над изданием.