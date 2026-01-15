Почти 290 тыс. квадратов жилья капитально отремонтировали в Минской области

Повышение уровня жизни населения – один из приоритетов пятилетки качества. Особый акцент на строительстве и модернизации жилого фонда. В 2025-м в Минской области после капитального ремонта ввели в эксплуатацию почти 290 тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексные работы провели во всех районах. Только в Старых Дорогах капитально отремонтировали два дома. Обновили свыше 6 800 квадратов. Заменили внутренние инженерные сети. Кроме того, полностью отремонтировали кровлю и фасады.

Дмитрий Булынка, директор Стародорожского ЖКХ:

На этих домах выполнялся полный комплекс всех работ по замене внутридомовых сетей тепла, газа, электроэнергии, замене входной группы. Работы выполнялись в нормативные сроки, просроченных объектов не было. Срок – 5 месяцев на каждый дом.

В рамках капитального ремонта жилых домов в Минской области в 2025 году также установили 46 новых лифтов. Работы по обновлению жилфонда будут продолжены.