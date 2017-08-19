В Минске к Яблочному Спасу испекли самую большую в истории страны шарлотку

Четыре кондитера трудились над его созданием почти сутки.

В Минске по этому случаю испекли самый большой в истории страны яблочный пирог. На его приготовление понадобилось 30 килограмм фруктов, 70 килограмм муки и 90 яиц.

Новости Беларуси. Яблочный Спас отмечают православные верующие. Именно сегодня согласно народным поверьям можно съесть первые плоды нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горожане:

Шарлотка – самый любимый пирог. С этого момента можно собирать яблоки и укладывать на хранение.

Уже яблоки считаются зрелыми, все летят в сад собирать яблоки.

Сегодня чудесный праздник. Мы его искали в Лошице, нашли прекрасные пироги, так что будем веселиться, будем праздновать.

Дегустация превратилась в настоящую ярмарку. Шесть квадратных метров пирога делили под звуки народной музыки. Украсил праздник рыцарский турнир.