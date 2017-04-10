Клубу «Хрустальный журавль» – 10 лет

Быть учителем – благородная миссия. Причем, хороший педагог – это вечный студент, который беспрерывно черпает знания из разных источников, в том числе перенимает опыт своих коллег. Вот уже 10 лет в нашей стране действует клуб «Хрустальный журавль», который объединяет участников конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В него входят самые блестящие педагоги страны.

Ирина Клевец сегодня является председателем клуба. А в 2006 году она с волнением боролась за своего «Хрустального журавля». И смогла одержать достойную победу в конкурсе.

Высокий титул – большие требования, и в первую очередь к самой себе. Вот уже 10 лет Ирина Ромуальдовна проводит открытые уроки и выездные мастер-классы по всей стране, читает лекции на курсах повышения квалификации педагогов… Цель одна – поднять престиж профессии учителя.

Инесса Зубрилина – 14- ая в династии учителей. Она также с радостью стала участником клуба «Хрустальный журавль» после победы в конкурсе в 2011 году. Тогда хрупкая женщина с волевым характером смогла «обойти» 10 тысяч участников! Инесса Владимировна известна в педагогических кругах, как новатор.

«Хрустальный журавль» – символ чистых и возвышенных чувств, интеллектуального полета – вручается лучшим педагогам страны с 1991 года. За это время конкурс «Учитель года» превратился в настоящую академию педагогического опыта. И этим опытом асы своего дела готовы с удовольствием делиться на благо любимой профессии.