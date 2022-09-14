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Клуб редакторов. В Фаниполе прошла встреча юных журналистов

14 сентября 2022 13:42
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Новости Беларуси. Окунуться в мир настоящей журналистики. В Фаниполе прошло заседание главных редакторов школьных газет со всего Дзержинского района. На встрече юных журналистов учат азам профессии, а также разбирают актуальные темы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Клуб редакторов. В Фаниполе прошла встреча юных журналистов-1

Ученица фанипольской средней школы № 1 Дарья Герасимович не понаслышке знает, что такое журналистика. В свои 15 старшеклассница руководит газетой «Школьный меридиан». Общий штат – более 10 человек. Ребята пишут статьи о школьных буднях, делают репортажи с важных событий.

Клуб редакторов. В Фаниполе прошла встреча юных журналистов-4

Дарья Герасимович, ученица фанипольской средней школы № 1:
Я не только редактирую, я также могу быть корреспондентом, который собирает какую-то информацию, с кем-то общается, берет какое-то интервью, и потом могу писать статьи. Естественно, после этого, когда мы все собираем, просматриваю, что-то убираю, что-то добавляю. Это коллективная работа, в которой каждый вклад важен.

Клуб редакторов. В Фаниполе прошла встреча юных журналистов-7

А вот Валерия Девочко приехала на встречу редакторов из Дзержинска. Возглавляет газету «Переменка». В ней можно узнать последние школьные новости о кружках, секциях и летних лагерях. Также молодые журналисты регулярно занимаются благотворительностью, а еще посещают ветеранов, благоустраивают мемориалы, проводят акции. Об этом также можно почитать на страницах школьной газеты.

Подробнее в видеоматериале.

# Журналистика # общество # Дарья Герасимович # Алеся Иванова # Валерия Девочко # Лариса Коршун # Галина Гапанькова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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