Клуб редакторов. В Фаниполе прошла встреча юных журналистов

Новости Беларуси. Окунуться в мир настоящей журналистики. В Фаниполе прошло заседание главных редакторов школьных газет со всего Дзержинского района. На встрече юных журналистов учат азам профессии, а также разбирают актуальные темы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ученица фанипольской средней школы № 1 Дарья Герасимович не понаслышке знает, что такое журналистика. В свои 15 старшеклассница руководит газетой «Школьный меридиан». Общий штат – более 10 человек. Ребята пишут статьи о школьных буднях, делают репортажи с важных событий.

Дарья Герасимович, ученица фанипольской средней школы № 1:

Я не только редактирую, я также могу быть корреспондентом, который собирает какую-то информацию, с кем-то общается, берет какое-то интервью, и потом могу писать статьи. Естественно, после этого, когда мы все собираем, просматриваю, что-то убираю, что-то добавляю. Это коллективная работа, в которой каждый вклад важен.