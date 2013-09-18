Клоун уже неделю держит в страхе жителей британского города

Новости Великобритании. Жители Нортгемптона напуганы появлением на улицах города клоуна. «Он словно герой книги Стивена Кинга», – пишет пресса.

Впервые клоун был замечен в минувшую пятницу, 13 сентября. Британцы называют мужчину в рыжем парике подозрительным. Особенно огорчены люди, страдающие коулрофобией – боязнью клоунов – они лишний раз боятся выходить за пределы своих домов.

Как пишет The Telegraph, клоун не кажется жителям города милым и безобидным, так как они не знают, чего от него можно ожидать. По словам одной горожанки, «странный клоун предложил покрасить ей подоконник», однако её смутило, что ни кистей, ни краски у мужчины с собой не оказалось.

Судя по фотографиям, размещённым в СМИ, клоун выглядит волне безобидно. В одной руке мужчина держит связку разноцветных шаров, а другой приветливо машет прохожим. Однако при виде клоуна британцы просто приходят в ужас. Никто из жителей города не знает, кто этот мужчина, как его зовут и, главное, что ему нужно. На своей странице в социальной сети нортгемптонский клоун объясняет, что просто хочет, чтобы его заметили.

Нортгемптонский клоун (на странице в Facebook):

Я собираюсь залечь на дно ненадолго, так как у меня есть для вас сюрприз. Надеюсь, что смогу вас удивить в конце недели.

На своей странице в социальной сети клоун активно общается со своими поклонниками (нашлись и такие). В Facebook у него более 100 тысяч друзей. Ежедневно клоун получает по сотне гневных комментариев примерно следующего содержания: «перестань валять дурака, мы уже на тебя насмотрелись».

Напомним, в прошлом году жителей белорусских деревень в страхе держала чупакабра. Неизвестное существо убивало домашних животных в поселке Старобин под Солигорском. С наступлением темноты люди в прямом смысле боялись выходить на улицу. В посёлке с населением около 6 тыс. были уничтожены куры, кролики и утки. Убийца жестоко расправлялся и с поселковыми котами.

Весной прошлого года в одной только деревне Зёлово Дрогичинского района неизвестный зверь загрыз более десятка животных. Его не остановили ни заборы, ни укрепленные двери (смотрите видео).