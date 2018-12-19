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Клецкие строители нашли в стене замурованного пионера

19 декабря 2018 09:15
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Вовсе не усадьба князей, хотя вид, действительно, представительный. Есть в Клецке примечательное здание, в котором изначально располагался военный госпиталь, рассказали в программе «Центральный регион». Но за более чем вековую историю его функция успела несколько раз поменяться. 

Александр Мысло, заместитель директора по общим вопросам КУП «Клецкое ЖКХ»:
Первоначально задумывался, как госпиталь. Районо здесь находилось, Музей исторический здесь был, изначально здесь был школьный музей. Потом перешло в ведение военкомата. Уже после 1995 года оно находится в ведении Клецкого ЖКХ.

Клецкие строители нашли в стене замурованного пионера-1

Был интересный случай, когда надо было приспосабливать кабинеты после военкомата. Когда проводили работы по отделке, пошёл слух, что нашли рабочие пионера.

Я сразу подумал – пионера замурованного! Пришли в актовый зал, смотрим, а там, когда сняли отделку, там ниша и смотрим: акварелью нарисованный пионер на стене. И его потом замуровали. На тот момент мобильных телефонов, конечно, не было, чтобы этот факт запечатлеть.

В здании когда-то ещё находился Дворец пионеров. И стена была украшена этим рисунком.

# ЖКХ # общество # Александр Мысло

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