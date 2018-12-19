Клецкие строители нашли в стене замурованного пионера

Александр Мысло, заместитель директора по общим вопросам КУП «Клецкое ЖКХ»: Первоначально задумывался, как госпиталь. Районо здесь находилось, Музей исторический здесь был, изначально здесь был школьный музей. Потом перешло в ведение военкомата. Уже после 1995 года оно находится в ведении Клецкого ЖКХ.

Вовсе не усадьба князей, хотя вид, действительно, представительный. Есть в Клецке примечательное здание, в котором изначально располагался военный госпиталь, рассказали в программе «Центральный регион» . Но за более чем вековую историю его функция успела несколько раз поменяться.

Был интересный случай, когда надо было приспосабливать кабинеты после военкомата. Когда проводили работы по отделке, пошёл слух, что нашли рабочие пионера.

Я сразу подумал – пионера замурованного! Пришли в актовый зал, смотрим, а там, когда сняли отделку, там ниша и смотрим: акварелью нарисованный пионер на стене. И его потом замуровали. На тот момент мобильных телефонов, конечно, не было, чтобы этот факт запечатлеть.

В здании когда-то ещё находился Дворец пионеров. И стена была украшена этим рисунком.