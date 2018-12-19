Клецкие строители нашли в стене замурованного пионера

Вовсе не усадьба князей, хотя вид, действительно, представительный. Есть в Клецке примечательное здание, в котором изначально располагался военный госпиталь, рассказали в программе «Центральный регион». Но за более чем вековую историю его функция успела несколько раз поменяться.
Александр Мысло, заместитель директора по общим вопросам КУП «Клецкое ЖКХ»:
Первоначально задумывался, как госпиталь. Районо здесь находилось, Музей исторический здесь был, изначально здесь был школьный музей. Потом перешло в ведение военкомата. Уже после 1995 года оно находится в ведении Клецкого ЖКХ.