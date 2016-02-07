В Витебской области более сотни пенсионеров проводят зиму с соцработниками в рамках акции «приемная семья»

Новости Беларуси. В Витебской области более сотни пенсионеров проводят зиму рядом с помощниками от социальной службы. После удачного эксперимента такой опыт в Беларуси внедряется повсеместно.

Такой вот парадокс: «мама» младше «дочери» на 11 лет. Вере Яковлевне почти 90, а ей вновь удалось почувствовать материнскую заботу. Благодаря эксперименту – «приемная семья для пенсионера».

Мария Белковская, социальный работник:

Дочка моя живет в Богушевске, семья у нее, внучка живет в городе. А я думаю, что буду делать одна дома. Познакомилась с бабкой этой, и стали жить вдвоем. Стала помогать ей. И в готовке, и в уборке, и белье стираю.

Дети же и внуки Веры Яковлевны живут за границей, приезжают редко. Но всегда привозят или присылают любимой маме и бабушке подарки. Чаще всего – шляпки. Их в коллекции сельской примадонны уже более 30. И к каждому головному убору у нее есть аксессуар – шарф и сумка.



Вера Волхонская, житель деревни Лужесно:

Закрывается то, что у меня и подбородок, и зубов нет. Это все маскируется и получается дама.

Сама Вера Яковлевна всю жизнь посвятила детям, причем не только своим. Вырастила не один десяток сирот в детском доме. Ветеран педагогического труда искренне радовалась, когда подопечные оказывались в приемных семьях. А сегодня семью благодаря новой социальной услуге государства обрела сама.

Леонид Ковалев, директор территориального центра социального обслуживания населения Витебского района:

Социальный работник и обслуживаемый проживает в одном здании. То есть в любой момент, находясь под одной крышей, социальный работник предоставляет услуги любого характера: и приготовит пищу, и уберет в комнате, и помоет полы, принесет продукты питания, принесет лекарства, оплатит коммунальные услуги, телефон и так далее.

Всего же только в Витебской области таких приемных семей уже около сотни. Социальный работник, чаще всего пенсионер, получает и небольшую зарплату. Но ценнее для людей другое – столь необходимое на старости лет внимание и простая человеческая поддержка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.