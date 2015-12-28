Новости Китая. Китайские семьи впервые за 40 лет смогут иметь двух детей. Соответствующий законопроект парламент страны принял 27 декабря. Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2016 года. Сейчас в стране насчитывается порядка 140 миллионов женщин детородного возраста, у которых уже есть первый ребенок, около 90 миллионов из них, как ожидают власти, могут захотеть завести второго ребенка уже в ближайшее время.

Ранее в стране действовала политика «одна семья – один ребенок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.