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Китайские семьи впервые за 40 лет смогут иметь двух детей

28 декабря 2015 10:25
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Новости Китая. Китайские семьи впервые за 40 лет смогут иметь двух детей. Соответствующий законопроект парламент страны принял 27 декабря. Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2016 года. Сейчас в стране насчитывается порядка 140 миллионов женщин детородного возраста, у которых уже есть первый ребенок, около 90 миллионов из них, как ожидают власти, могут захотеть завести второго ребенка уже в ближайшее время.

Ранее в стране действовала политика «одна семья – один ребенок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Дети и родители

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