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«Это некритично». Почему ОДКБ не пугают учения Армении и НАТО и готова ли Беларусь к совместным манёврам с Польшей?

17 сентября 2023 17:08
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Новости Беларуси. Нынешняя обстановка влияет на ситуацию в Беларуси. Нам приходится держать порох сухим и принимать оборонительную стойку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О военно-политической ситуации внутри и вокруг Беларуси Алена Сырова поговорила с первым заместителем госсекретаря Совбеза Павлом Муравейко.

«Это некритично». Почему ОДКБ не пугают учения Армении и НАТО и готова ли Беларусь к совместным манёврам с Польшей?-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
ОДКБ. Не все там гладко с той же Арменией. Есть наши учения, а армяне предпочитают опыта набираться у коллег из НАТО. Как мы к этому относимся? Если в теории предположить, что мы как суверенное государство заинтересованы в том, чтобы опыт перенимать у всех стран мира, то можем ли мы предположить, что мы организуем когда-нибудь учения, например, с Польшей.

«Это некритично». Почему ОДКБ не пугают учения Армении и НАТО и готова ли Беларусь к совместным манёврам с Польшей?-4

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:
Хороший вопрос, значит, здесь не надо далеко ходить, в допандемийный период у нас имелся богатый опыт проведения учений, например, с Китаем. Очень интересное мероприятие и интересное действие нам демонстрировали наши китайские партнеры. Очень много вопросов мы почерпнули по действиям в пустыне, горной местности в акватории моря, действия и обучаясь совместно с катарскими военнослужащими и другими странами Персидского залива. Это все востребовано, оно дает большой плюс в рамках подготовки, обмена опытом в совершенствовании получения новых приемов.

«Это некритично». Почему ОДКБ не пугают учения Армении и НАТО и готова ли Беларусь к совместным манёврам с Польшей?-7

Что касается Армении. То, что армянские военнослужащие не смогли поучаствовать в нашем учении, видно, для этого были какие-то определенные причины. Это, скажем так, не критично. Тем более, что в рамках Организации организован обмен мнениями, данными, обмен информации об этих учениях. То есть армянская сторона получит результаты, изучит те современные приемы, которые были, получит в том числе и видеофиксацию тех важных моментов, которые отрабатывались. То, что они готовятся, планируют провести учения вместе с НАТО, скажу так, что цикл планирования учения в НАТО двухгодичный. То есть это учение было намечено или возникло не вчера. Не с бухты-барахты. Оно было спланировано заранее, наверное, года два назад или по меньшей мере полтора. И просто армянские коллеги выполняют взятые на себя обязательства, учитывая, что действительно такое учение было спланировано. Мы в Организации спокойно смотрим на эти вещи. Как можно лучше изучить противника – только где-то с ним соприкоснувшись. Поэтому армянам это выпало, скажем так, в этом году.

«Это некритично». Почему ОДКБ не пугают учения Армении и НАТО и готова ли Беларусь к совместным манёврам с Польшей?-10

Можем ли мы провести учение с Польшей? Если поляки готовы с нами провести учение, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно. Хотя они, в принципе, лежат на поверхности. Это и вопросы противовоздушной обороны в рамках охраны нашей совместной границы, и вопросы пограничной безопасности, которые можно отработать. Это и в том числе трансграничные угрозы, связанные с биологической и какими-то чрезвычайными ситуациями, учитывая, что реки текут не только по территории Республики Беларусь, но у нас есть совместные водные рубежи, где такие вопросы можно отрабатывать. Поэтому будет предложение – появится и наша ответная реакция, и наши действия.

Кибератаки и выборы, диверсии и биолаборатории. Как Беларусь противостоит внешним угрозам?

# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Павел Муравейко # Фотофакт

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