«​​​​​​​Подводных камней нет». Вот почему белорусам зарубежья не стоит бояться нашумевшего «паспортного» указа

Почему ОДКБ не пугают учения Армении и НАТО и готова ли Беларусь к совместным маневрам с Польшей?

По моим наблюдениям из того, что я слышала от экспертов, что во многом это связано и с сокращением количества дипломатов, которые работают в наших дипломатических представительствах за рубежом. То есть мы просто разгружаем себя. Но наверняка есть и другие подводные камни.

Алена Сырова, политический обозреватель: Логично, что особенно в такой ситуации при таком давлении любое государство будет себя всячески защищать. Указ главы государства, который скорректировал порядок получения в том числе и главного документа гражданина (паспорта) за рубежом, вызвал много обсуждений. Вы говорите о том, что доводим объективную, правильную информацию, думаю, что у граждан, которые живут на территории нашей страны, здесь вопросов не возникло. Но есть же и те, кто спекулирует на этой теме. Мол, таким образом государство белорусское чуть ли не пытается избавиться от собственных граждан. Так ли это на самом деле и для чего это было создано?

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:

Подводных камней нет. И абсолютно логично прозвучал тот вопрос, что мы разгружаем наши дипломатические представительства. Указ главы государства четко прописывает, для каких целей он принят. Это для оптимизации совершенствования административных процедур и упорядочивания действий наших дипломатических представительств. Это первое. Второе – как бы там ни спекулировали, наши граждане – это всегда наши граждане. Страна не отказывается от своих граждан и всем готова оказать содействие в решении их вопросов. Просто изменился механизм, как это работает.

Что же касается наших граждан, которые живут за границей? Здесь важный посыл должен быть следующий. Первое – и это принципиальная позиция нашего государства – люди, совершившие преступления, должны понести наказание. Если вы раскаялись, приезжайте, существует определенный механизм. Через комиссию при Генеральной прокуратуре все будет рассмотрено, объективно, прозрачно. И все эти вопросы будут решены. Не хотите приезжать? Не приезжайте. Но позиция принципиальная, каждый, совершивший преступление, должен быть наказан. И другого в нашей стране не будет. Это правильно, это справедливо, и так должно быть.

Алена Сырова:

Но есть же граждане, которым нечего бояться. Тогда для них, по сути, это и никакой проблемы не представляет.

Павел Муравейко:

Да, оно не представляет, по сути, никакой проблемы. Они как были гражданами нашей страны, как могли свободно перемещаться, приезжать наше государство, так и могут это делать. Более того, на сегодня мы ввели безвизовый режим для наших соседей. С момента действия безвизового режима порядка 700 тысяч представителей европейских стран посетили нашу страну. Это, наверное, о чем-то говорит. Поэтому нашим гражданам в дороге в Беларусь все открыты. Всегда пожалуйста, ждем на Родине и всегда будем рады.