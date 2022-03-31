В Беларуси подписан указ о расчётах за энергоресурсы по курсу на конец 2021 года

В соответствии с ним задолженность потребителей за энергоресурсы, образовавшаяся на 31 декабря 2021 года, фиксируется в белорусских рублях по курсу рубля к доллару, сложившемуся на конец 2021 года. Помимо этого, комиссия по контролю за расчетами за природный газ, электрическую и тепловую энергию наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении в пределах финансового года отсрочки или рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы.