Прямой эфир

В Беларуси подписан указ о расчётах за энергоресурсы по курсу на конец 2021 года

31 марта 2022 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поддержка экономики и снижение финансовой нагрузки на организации из-за валютных колебаний. Президент Беларуси подписал Указ «О расчетах за природный газ, электрическую и тепловую энергию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси подписан указ о расчётах за энергоресурсы по курсу на конец 2021 года-1

В соответствии с ним задолженность потребителей за энергоресурсы, образовавшаяся на 31 декабря 2021 года, фиксируется в белорусских рублях по курсу рубля к доллару, сложившемуся на конец 2021 года. Помимо этого, комиссия по контролю за расчетами за природный газ, электрическую и тепловую энергию наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении в пределах финансового года отсрочки или рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?
31 марта 2022 16:51

«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?

Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»
31 марта 2022 16:48

Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»

«Восстанавливается до полугода и даже больше». Почему из-за коронавируса могут пропасть вкусовые рецепторы?
31 марта 2022 16:19

«Восстанавливается до полугода и даже больше». Почему из-за коронавируса могут пропасть вкусовые рецепторы?