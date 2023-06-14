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КГК Беларуси: выездные группы работают в каждом пункте проведения ЦТ

14 июня 2023 12:13
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Новости Беларуси. Централизованное тестирование стартовало в Беларуси. Традиционно вступительная кампания началась с испытания по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК Беларуси: выездные группы работают в каждом пункте проведения ЦТ-1

В нынешнем году на ЦТ по этому предмету зарегистрировалось свыше 3 тысяч абитуриентов – это выпускники прошлых лет и учреждений среднего специального образования. Уровень сложности, структура тестов и система оценки результатов аналогичны централизованному экзамену. Что касается запретов, они стандартные. Абитуриентам нельзя фотографировать материалы, разговаривать в аудиториях, обмениваться чем-либо в ходе тестирования. Накажут и за заполнение бланков по истечении отведенного на экзамен времени. За ходом испытаний и соблюдением правил проведения ЦТ следят специальные комиссии. В центре внимания – готовность аудиторий, проведение жеребьевки, наличие медпункта.

КГК Беларуси: выездные группы работают в каждом пункте проведения ЦТ-4

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:
Сотрудники Комитета государственного контроля осуществляют контроль выездными группами. Они сформированы и работают на сегодня в каждом пункте проведения централизованного тестирования. Мы в любом случае подводим итог самой организации ежедневно. Если же выявляются какие-то нарушения, они сразу же фиксируются. При необходимости сотрудник Комитета государственного контроля дает рекомендации непосредственно в момент выявления нарушения для его устранения до начала проведения централизованного тестирования или во время его проведения.

КГК Беларуси: выездные группы работают в каждом пункте проведения ЦТ-7

Всего в этом году на ЦТ зарегистрировалось свыше 55 тысяч абитуриентов. Самые популярные предметы этого года – физика, английский и русский языки. Для тех, кто не сможет пройти централизованное тестирование в основные дни по уважительным причинам, предусмотрены резервные дни.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Виктор Бурло # Фотофакт

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