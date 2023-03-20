КГК Беларуси: только в растениеводстве можно дополнительно заработать 1,5 млрд

Новости Беларуси. В Беларуси прорабатывают вопрос об установлении ответственности за нерациональное использование средств госорганизаций. С инициативой вышли в Комитете госконтроля. 20 марта об этом заявил председатель ведомства. Василий Герасимов доложил о результатах работы Комитета на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За исполнение поручений главы государства с бюджетных организаций жесткий спрос. Еще в 2022 году Комитетом внесены предложения по оптимизации расходов в различных отраслях. Но случаи нерационального использования средств продолжают выявлять. В фокусе внимания сотрудников КГК также поиск резервов экономии и снижения затрат в условиях санкций. Продолжается также контроль формирования и использования стабфондов, а также ценообразования. В особенности на лекарства и медуслуги. Системные недостатки были выявлены в проведении дорогостоящих обследований. После вмешательства КГК стоимость некоторых диагностических процедур была снижена на 20 %.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

В контроле над потребительским рынком вопросы остаются, и они будут дальше в сфере нашего контроля. Сейчас мы занимаемся ценами на лекарственные средства. Уже подготовлен проект указа о введении референтных цен. Это должно серьезно повлиять на цены на лекарства. Если брать сельское хозяйство, то, по нашим подсчетам, если мы грамотно будем соблюдать все техрегламенты, которые есть, если мы решим вопросы с падежом, заполнением ферм и другими вопросами, то только в растениеводстве можно дополнительно заработать 1,5 миллиарда, а в животноводстве – два.