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Гуманитарный кризис в Украине. Киев запретил экспорт круп, мяса, сахара и соли

07 марта 2022 09:43
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Новости Украины. Очередной раунд российско-украинских переговоров должен состоятся 7 марта в Беларуси. Ранее эту информацию подтвердили сразу в нескольких источниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарный кризис в Украине. Киев запретил экспорт круп, мяса, сахара и соли-1

Гуманитарная обстановка в Украине остается тяжелой. Киев запретил экспорт круп, мяса, сахара и соли из страны.

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена». Комментарий Игоря Конашенкова.

# Международная политика # общество

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