Гуманитарный кризис в Украине. Киев запретил экспорт круп, мяса, сахара и соли

Новости Украины. Очередной раунд российско-украинских переговоров должен состоятся 7 марта в Беларуси. Ранее эту информацию подтвердили сразу в нескольких источниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Очередной раунд российско-украинских переговоров должен состоятся 7 марта в Беларуси. Ранее эту информацию подтвердили сразу в нескольких источниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гуманитарная обстановка в Украине остается тяжелой. Киев запретил экспорт круп, мяса, сахара и соли из страны.
«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена». Комментарий Игоря Конашенкова.