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Каждый получит заслуженную медаль. Впервые Минский полумарафон стартует от стадиона «Динамо»

30 августа 2022 08:26
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Новости Беларуси. Бежим вместе! Участие в Минском полумарафоне примут любители бега из 17 стран. Одно из самых массовых спортивных событий пройдет 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый получит заслуженную медаль. Впервые Минский полумарафон стартует от стадиона «Динамо»-1

Призовой фонд составит 50 тысяч рублей. На этот раз организаторы изменили маршрут. Впервые за все время проведения полумарафонов старт и финиш будут находиться возле центральной арки Национального олимпийского стадиона «Динамо». Спортсмены пробегут по проспекту Независимости в сторону Площади Победы и по проспекту Победителей вернутся к начальной точке. Движение автотранспорта будет полностью перекрыто.

Каждый получит заслуженную медаль. Впервые Минский полумарафон стартует от стадиона «Динамо»-4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Участниками полумарафона становятся прежде всего любители и вообще все желающие, которые хотят попробовать свои силы. Преодолевать дистанцию можно в комфортном для себя беге. Если кто-то не может, можно перейти на шаг, остановиться, подышать. Главное – это преодолеть эту дистанцию и получить максимум удовольствия. Каждый участник Минского полумарафона получит заслуженную медаль. На ней будут изображены достопримечательности Минска. Также на обратной стороне каждый из участников может сделать гравировку своего результата, который будет показан на Минском полумарафоне. Чтобы была память, в какой физической форме каждый участник был.

Каждый получит заслуженную медаль. Впервые Минский полумарафон стартует от стадиона «Динамо»-7

Кроме того, в рамках забега состоится открытый чемпионат страны по полумарафону, в котором примут участие все спортсмены национальной команды Беларуси по легкой атлетике. Регистрация на полумарафон завершится 7 сентября.

# Минский полумарафон # общество # Иван Тихон # Фотофакт

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