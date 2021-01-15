«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, всего в 35 километрах от Минска, а здесь совершенно особая, отличная от мирской, атмосфера, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Рождество ведь принято встречать со светлыми мыслями, в спокойствии и гармонии. Обрести все это как раз здесь и помогают тем, кто попал в беду. В выпуске расскажем, чем живет подворье, как здесь помогают начать новую жизнь и с какими помыслами встречают Рождество.

Александр всего два месяца на подворье. Верит, что это не случайность. Сам родился в день Рождества Христова, а здесь надеется начать жизнь заново.

Александр Лебедок, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:

Я-то сам, если честно, с криминальным прошлым, но сюда я приехал и действительно отдыхаю. Посмотрите, такая красота, византийское зодчество, немножко русского. Заходишь, и душа успокаивается. Работаем на ферме, матушки у нас очень хорошие. Меня нормально здесь приняли, предоставили работу, здесь всего хватает. Я вот скажу честно, даже и денег не надо порой. Хватает и покушать, и отдыхает душа, и поработать, а труд исправляет все.

В храме на богослужениях непременно собираются все обитатели подворья, независимо от вероисповедания и даже цвета кожи.

Валентин Ламыго, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:

Вообще бывают некрещеные, бывают католики, кого только не было. Представляете, у нас даже есть брат с Эфиопии, очень хороший. Он у нас уже лет пять или шесть послушается, и все хорошо. Господь объединяет всех. Брат Валентин поет на клиросе. Пригодилось музыкальное образование, в мирской жизни он писал песни. Но обратно не тянет. Гармонию удалось обрести именно здесь.

Валентин Ламыго:

Мы все падаем, все поднимаемся, у каждого свое бремя. Но приходя сюда, возвращаясь каждый раз на подворье, ты обретаешь не то, что новую семью, если ты только хочешь, если господь у тебя тут заставил щелкнуть сердце, ты обретаешь в себе мир. А это самое главное. Я часто бываю в миру, понимаю, что там все, что за пределами монастыря, это уже...

– Суета лишняя?

– Конечно.

Александр Метельский, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:

Подворье – это я. Жив, здоров. Подворье – это все. Если раньше я думал, отойду немножко, это было лет 18 назад, в себя приду и уйду. Потом захватило. Попал на ферму, потом на питомник. Начали с нуля питомник делать для среднеазиатской овчарки. Захватило, я уже и время не наблюдал. А потом как-то это все засосало. Без подворья уже все не то. В мир выезжаешь, все какое-то не свое, чужое. К вере постепенно приходят. Каждый находит себя здесь по-разному. Кто-то в послушании, кто-то в вере, кто-то просто в молитве. Чуть ли не до фанатизма доходит. А в конечном итоге бог держит здесь всех.

Александр – один из старожил на подворье. Накануне Рождества руководит созданием всего праздничного декора. Это тоже шедевры Александра, которые он смастерил вместе со своими подопечными-инвалидами, тепло подмигивают нам огоньками из окон трапезной. Кухня здесь, кстати, отменная. Есть место и пище духовной.