«Каждый может показать себя». В Минске впервые провели фестиваль для работающей молодёжи «Новое поколение»

Новости Беларуси. В столице впервые стартовал Минский городской фестиваль для работающей молодежи «Новое поколение», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нем приняли участие девять команд от каждого района. Всего более 200 юношей и девушек.

Соревнования включали в себя эстафеты, вокальные, хореографические и театральные постановки. Акцент на раскрытие творческого и спортивного потенциала нового поколения. Также состоялся диалог «Роль молодежи в Год мира и созидания». В нем приняли участие руководство города и представители БРСМ. Молодые люди могли не только задать вопросы спикерам, но и выступить с предложениями. Поднималась тема строительства жилья, поддержки семей и другие социальные аспекты.

Никита Змушко, участник фестиваля «Новое поколение»: Сам я сегодня участвовал и в спортивных, и в творческих номерах. Здесь каждый может показать себя с любой стороны. Подготовка у нас начиналась на протяжении месяца, где мы учили слова, танцы, движения, пытались все это синхронизировать. Я думаю, у нас все это получилось.

Екатерина Кеда, участница фестиваля «Новое поколение»: Я сама исполняла произведение «В роще пел соловушка». Но оно у нас было не с таким текстом, как в оригинале, а мы его переделали.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

На постоянной основе будем проводить такие мероприятия, потому что молодежь необходимо сплачивать. Я считаю, что именно для работающей молодежи на сегодня самая актуальная тема – это проведение таких спортивных мероприятий, где они знакомятся, дружат, придумывают новые проекты, которые мы стараемся в дальнейшем воплощать.

Лучшие из присутствующих представят Минск на Республиканском спортивном фестивале для работающей молодежи «Олимпия». Он пройдет в августе. Участники продемонстрируют свои спортивные, творческие и интеллектуальные таланты.