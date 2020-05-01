Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

Новости Беларуси. Наступление мая отмечено рядом новшеств: в Беларуси вступили в силу некоторые изменения. Выросли социальные пенсии и пособия при рождении детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, отменены месячные нормы на международные посылки.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Какие изменения ждут нас уже в этом месяце? Мы составили своего рода топ нововведений мая. На вершине нашего обзора – бюджет прожиточного минимума. По сути, это стоимость минимального набора благ и услуг, необходимых человеку.

Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?

Так, бюджет прожиточного минимума прибавил сразу на 3 %. Он составляет 246 рублей 78 копеек и будет действовать до конца июля. Дополнительно установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп.