Каждый клик в Байнете на учете: мнение Юрия Зиссера и рассказ из управления «К» о привлечении к ответственности 30 000 граждан

С 1 января 2016 года новые правила не только на рыночном, но и в виртуальном пространстве. Министерство связи обязало провайдеров, то есть тех, кто предоставляет доступ в Интернет, строго отслеживать действия пользователей: когда зашел в сеть, когда вышел, сколько данных скачал и сколько передал. В общем, каждый клик фиксировать и хранить историю в течение года. В развитых западных странах эта норма действует давно, а в случае необходимости Агентство национальной безопасности США и личную переписку читает. Наверное, и у нас могут заглянуть, но это уже другая тема. А пока рассказывает Дмитрий Боярович.

Новое постановление Минсвязи Интернет не сказать, чтобы всколыхнуло – скорее насторожило. Провайдеры теперь будут хранить информацию о том, какие сайты посещает пользователь, плюс дату визитов на определенные ресурсы в сети, ip-адрес, паспортные и личные данные. Причем более долгий срок, чем раньше: год. Такая норма вступает в силу с 1 января 2016.

Вадим Шайбаков, заместитель генерального директора по техническим вопросам РУП «Белтелеком»:

По запросу компетентных органов мы вправе и должны будем предоставлять эту информацию. Никакой опасности или боязни быть не должно. Единственное, нужно отдавать себе отчет, что неправомерные или неправомочные действия пользователей будут записываться.

Провайдеры уверяют: для пользователей мало что изменится. И уж тем более не пострадает качество услуг. Что касается нарушителей, их шансы остаться безнаказанными станут меньше. И это учитывая охват интернета в Беларуси. Ведь пользуются глобальной сетью в стране 8,5 миллионов человек. То есть почти каждый.

Юрий Зиссер, основатель информационного портала, бизнесмен:

Конечно, свобода – это ценность. Но свобода, как мы помним, кончается у кончика носа другого гражданина.

Новшество по-своему трактует и Юрий Зиссер. Гуру белорусского Интернета уверен: это правовая подстраховка. По уровню развития сетевой инфраструктуры Беларусь в топ-50. Причем позицию мы регулярно повышаем. Это, кроме всего прочего, означает и высокие требования к защите Интернета и информационной безопасности.

Юрий Зиссер, основатель информационного портала, бизнесмен:

Аналогичный порядок давно действует и в Евросоюзе, и в России. Даже в Штатах спецслужбы имеют непосредственный доступ к базам данных крупнейших социальных сетей, почтовых служб и так далее. У нас такого нет явления. Когда вас через Интернет обворуют и залезут в ваши банковские счета, вам правоохранительные органы скажут: вы же сами добились, чтобы логи не хранились, мы теперь ничего не можем установить. Поэтому тут всегда нужен некий баланс.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Тот самый баланс в этом плане иногда дает сбой. Например, жителя Лиды недавно осудили на два года условно за то, что, по его словам, он поставил «лайк» под роликом в социальной сети, вот, как я сейчас. Только в его случае видео оказалось порнографического характера и автоматически появилось у него на странице. Милиция сочла такие действия за распространение порнографической информации и завела уголовное дело.

В принципе, здесь закон на стороне милиции. Запрещенное мультимедиа, переданное хотя бы одному пользователю, – уже состав преступления с элементами пресловутого человеческого фактора. Ведь попасться нечаянно, по сути, может каждый, обратив на себя внимание внутренних органов. Хотя последние в этом случае действуют исключительно по факту.

Евгения Потапова, юрист:

Безусловно, запрос информации возможен только в рамках возбужденного уголовного дела. И только той информации, которая имеет отношение к расследуемому делу. Необходимо определенное основание, хотя бы подозрение. Конечно, никто не собирает информацию просто так. Это неправомерно и незаконно.

А вот это уже непосредственно то, против чего направлено, в том числе и постановление Минсвязи. Такие девайсы и их авторов в управлении «К» разоблачают в два счета. Они в топе методов махинаций. Устройства считывают все данные с карточки, в том числе и пароль. Каждый год задерживают около четырех преступных групп, действующих таким образом.

Олег Слепченко, заместитель начальника 3-го отдела управления «К» Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Сегодня хакинг все более коммерциализируется. Если раньше это были альтруисты, то сегодня все происходит с точностью да наоборот. И спрос, естественно, рождает предложение. А между спросом и предложением обязательно есть деньги. И деньги порой очень немалые.

Теперь в интернете «разводят» по-крупному. Скажем, Интерпол не берется расследовать киберпреступления с ущербом меньше пяти тысяч долларов. Мол, найти, куда ушли деньги, нереально. Наши правоохранители пробуют. И успешно. К примеру, резонансное дело о белорусских программистах. Те создали сайт, открывающий доступ – за плату, естественно – к детской «клубничке» с сервером в Соединенных Штатах. Вычислить его не смогло даже ФБР.

Игорь Пармон, ведущий специалист управления «К» Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

В итоге, мы нашли, где этот сервер. Мы консультировали ФБРовцев. Оборот первой нашей группировки, по которой мы работали, миллион долларов за полторы недели. Было задержано и привлечено к ответственности порядка тридцати тысяч иностранных граждан в 130 странах мира – работники госструктур, священнослужители…

А здесь порнографии, а тем более детской – нет. Об одной из лучших локальных сетей Беларуси рассказывает ее руководитель. Создали виртуальное соединение для студентов. Книги и мультимедиа – учебные. Лишнюю информацию, запрещенную или вирусную, фильтруют.

Павел Прокошин, руководитель компьютерной сети БНТУ:

Студентам запрещается приносить свою информацию, запускать. Это контролируется персоналом и программами. Этот компьютерный класс ни коем образом не виден через сеть и из сети вуза, и тем более из интернета.

По сути, это сеть Интернет в миниатюре. Что-то подобное есть в каждом вузе, как и отсутствие доступа со студенческих компьютеров к некоторым сайтам, а также соцсетям. Мера вынужденная, но на деле малоэффективная. Ведь будет спрос — найдутся и обходные сайты. В этом случае правоохранители предупреждают: главное – думать. И только потом – делать. Ведь за проступки в виртуальном пространстве ответственность всегда реальная.