«Каждый хочет и может быть счастливым». 20 марта мир отмечает День счастья

Новости Беларуси. День счастья отмечает 20 марта планета. Праздник был учрежден Генассамблеей ООН всего 5 лет назад и призван напомнить всему миру, что каждый хочет и может быть счастливым. Слова, чувства, здоровье родных и близких, успешная реализация себя или счастье быть родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Универсальной формулы нет, для каждого оно особенное и выражается по-разному. Впрочем, в жизни столько трогательных моментов, которые дарят счастье. Нужно лишь остановиться на миг и поймать его.