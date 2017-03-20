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«Каждый хочет и может быть счастливым». 20 марта мир отмечает День счастья

20 марта 2017 07:23
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Новости Беларуси. День счастья отмечает 20 марта планета. Праздник был учрежден Генассамблеей ООН всего 5 лет назад и призван напомнить всему миру, что каждый хочет и может быть счастливым. Слова, чувства, здоровье родных и близких, успешная реализация себя или счастье быть родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Универсальной формулы нет, для каждого оно особенное и выражается по-разному. Впрочем, в жизни столько трогательных моментов, которые дарят счастье. Нужно лишь остановиться на миг и поймать его.

# общество # Праздничные даты

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