«Каждому белорусу стоит здесь побывать»: В Гродненском районе открылся инфоцентр по сохранению лососевых

Новости Беларуси. Инфоцентр по сохранению лососевых открылся в Гродненской области. Речь идет о кабинете, посвященном этому редкому для Беларуси виду рыб. Он расположился в Островецкой районной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерактивные стенды рассказывают о жизненном цикле хладнокровных, их миграции и угрозах популяции. Для школьников предусмотрены экскурсии. Здесь готовы принять и иностранных туристов: материал переведен на английский. Центр станет ключевым в сфере экологического образования в регионе.

Екатерина Евсюкова, координатор Водной программы Коалиции «Чистая Балтика»:

Мне кажется, что очень малое количество жителей Беларуси осознает, что у нас есть еще те регионы, где эта рыба водится. Мы привыкли больше жить потребительскими вещами: нам вкусно, у нас это находится на столе. Каждому белорусу стоит здесь побывать и осознать свою ответственность за ту красоту, за то богатство, которое на данный момент у нас есть.