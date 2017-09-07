«Каждому белорусу стоит здесь побывать»: В Гродненском районе открылся инфоцентр по сохранению лососевых
Новости Беларуси. Инфоцентр по сохранению лососевых открылся в Гродненской области. Речь идет о кабинете, посвященном этому редкому для Беларуси виду рыб. Он расположился в Островецкой районной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интерактивные стенды рассказывают о жизненном цикле хладнокровных, их миграции и угрозах популяции. Для школьников предусмотрены экскурсии. Здесь готовы принять и иностранных туристов: материал переведен на английский. Центр станет ключевым в сфере экологического образования в регионе.
Екатерина Евсюкова, координатор Водной программы Коалиции «Чистая Балтика»:
Мне кажется, что очень малое количество жителей Беларуси осознает, что у нас есть еще те регионы, где эта рыба водится. Мы привыкли больше жить потребительскими вещами: нам вкусно, у нас это находится на столе. Каждому белорусу стоит здесь побывать и осознать свою ответственность за ту красоту, за то богатство, которое на данный момент у нас есть.
Александр Винчевский, председатель ОО «Ахова птушак бацькаўшчыны»:
Цель максимум – это сделать лосося если не промысловой рыбой, то доступной для рыболовства. Потому что рек у нас много, подходящих для лосося. Так что вполне возможно ездить на ловлю лосося не в Карелию, не в Финляндию, а ловить их на Островетчине.
Экологи отмечают: каждый год из Балтийского моря в Островетский район на нерест приплывают десятки лососевых, преодолевая расстояние в 600 километров. Между тем, рыбы этого семейства занесены в Красную книгу Беларуси. Их популяция продолжает сокращаться.