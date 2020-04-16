«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания

Новости Беларуси. Акция «Свет добра в каждый дом» продолжается в Минской области. В рамках ее доставили продукты в Логойский и Несвижский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помощь проста: крупы, мясомолочная продукция, овощи и фрукты. Кстати, за неделю волонтеры успели доставить продукты во все психоневрологические дома-интернаты, а также интернаты для престарелых и детей.

Вера Борисевич, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Эта акция организована совместно с представителями бизнеса. Каждая компания решает для себя, чем она может помочь в сложившейся ситуации нашим домам-интернатам, и выходит с инициативой поставить свою производимую продукцию либо реализуемую.

Андрей Янюк, заместитель директора торговой сети:

Та помощь, которую мы можем оказать продуктами – это в основном бакалейные товары, консервация (рис, гречка, то, что им необходимо на ежедневной основе). Планируем еще в ближайшее время обеспечить подстанцию скорой медицинской помощи города Минска бесплатными обедами.