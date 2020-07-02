Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника

Новости Беларуси. 2 июля землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске участники 55-го «Звездного похода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в экспедиции принимали более 300 студентов и преподавателей педуниверситета. Они посетили 10 районов Беларуси. Участники встречались с ветеранами, оказывали им шефскую помощь, проводили митинги и возлагали цветы к местам захоронений воинов.

Никита Рачиловский, студент исторического факультета БГПУ:

«Звездный поход» – это давняя традиция нашего университета. Во время «Звездного похода» наш отряд посещал деревню Шапуры Витебского района, где взял землю с братской могилы, где похоронены не только белорусы, но и представители многих народов бывшей многонациональной страны.

Мы говорим об этом. Пока мы помним об этом, это живет. Подвиг народа бессмертен.