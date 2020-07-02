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Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника

02 июля 2020 14:06
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Новости Беларуси. 2 июля землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске участники 55-го «Звездного похода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло в рамках международной акции «Во славу общей Победы!»

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -1

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -3

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -5

Участие в экспедиции принимали более 300 студентов и преподавателей педуниверситета. Они посетили 10 районов Беларуси. Участники встречались с ветеранами, оказывали им шефскую помощь, проводили митинги и возлагали цветы к местам захоронений воинов.

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -8

Никита Рачиловский, студент исторического факультета БГПУ:
«Звездный поход» – это давняя традиция нашего университета. Во время «Звездного похода» наш отряд посещал деревню Шапуры Витебского района, где взял землю с братской могилы, где похоронены не только белорусы, но и представители многих народов бывшей многонациональной страны.

Мы говорим об этом. Пока мы помним об этом, это живет. Подвиг народа бессмертен.

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -11

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -13

Александр Жук, ректор БГПУ:
Каждая горсть собранной земли – это частица нашей памяти, исторической памяти и возможность будущим поколениям поклониться подвигам наших прадедов и дедов.

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -16

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника -18

Завершилась церемония заупокойной службой и возложением цветов к саркофагу с останками воинов трех войн.

# Великая Отечественная война # общество # Никита Рачиловский # Александр Жук # Фотофакт

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