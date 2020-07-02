Штраф до 670 рублей. В Минской области действует запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Пожароопасный период. Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители лесного хозяйства мониторят ситуацию с помощью беспилотников и систем видеонаблюдения. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства, а также в мобильном приложении МЧС. Кстати, нарушение запрета может грозить штрафом до 670 рублей.