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Штраф до 670 рублей. В Минской области действует запрет на посещение лесов

02 июля 2020 13:57
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Новости Беларуси. Пожароопасный период. Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Штраф до 670 рублей. В Минской области действует запрет на посещение лесов-1

Представители лесного хозяйства мониторят ситуацию с помощью беспилотников и систем видеонаблюдения. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства, а также в мобильном приложении МЧС. Кстати, нарушение запрета может грозить штрафом до 670 рублей.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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