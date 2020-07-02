Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе

Новости Беларуси. Обновленный мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей открыли 2 июля в агрогородке Зароново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне здесь была проведена большая работа по благоустройству. В этом же месте установили памятный знак в честь погибших земляков.

В годы войны более 200 жителей Зароново пропали без вести. Ушли из жизни и 129 ветеранов, которым удалось выжить в сражениях. Выполнен знак в виде книги, страницы в которую вписывал каждый участник Великой Отечественной.

Презентовали сегодня и книгу настоящую – местные краеведы по крупицам собирали информацию о своих земляках, воспоминания выживших и героические подвиги погибших.

Людмила Никитина, краевед:

Гэта кніга напісана для патомкаў. Гэта кніга напісана для ўнукаў і праўнукаў тых людзей, якія ваявалі, якія загінулі, якія не вярнуліся з вайны. І пра ветэранаў вайны, якія жылі і змагаліся ўжо на працоўным фронце, на нашай тэрыторыі. Яны аднаўлялі наша Заронава пасля вайны. Дакументаў, фатаграфій вельмі многа сабрана. І тут жа таксама спіскі вёсак, адкуль гэтыя людзі, дзе яны нарадзіліся, дзе яны жылі.