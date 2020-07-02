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Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе

02 июля 2020 13:43
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Новости Беларуси. Обновленный мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей открыли 2 июля в агрогородке Зароново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне здесь была проведена большая работа по благоустройству.

В этом же месте установили памятный знак в честь погибших земляков.

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-1

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-3

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-5

В годы войны более 200 жителей Зароново пропали без вести. Ушли из жизни и 129 ветеранов, которым удалось выжить в сражениях.

Выполнен знак в виде книги, страницы в которую вписывал каждый участник Великой Отечественной.

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-8

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-10

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-12

Презентовали сегодня и книгу настоящую – местные краеведы по крупицам собирали информацию о своих земляках, воспоминания выживших и героические подвиги погибших.

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-15

Людмила Никитина, краевед:
Гэта кніга напісана для патомкаў. Гэта кніга напісана для ўнукаў і праўнукаў тых людзей, якія ваявалі, якія загінулі, якія не вярнуліся з вайны. І пра ветэранаў вайны, якія жылі і змагаліся ўжо на працоўным фронце, на нашай тэрыторыі. Яны аднаўлялі наша Заронава пасля вайны. Дакументаў, фатаграфій вельмі многа сабрана.

І тут жа таксама спіскі вёсак, адкуль гэтыя людзі, дзе яны нарадзіліся, дзе яны жылі.

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-18

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-20

Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе-22

Воинское захоронение в Зароново – одно из крупнейших в Витебской области. В братской могиле покоятся более 10 тысяч воинов, освобождавших Беларусь. И это только те, имена которых удалось восстановить поисковикам.

# Великая Отечественная война # общество # Людмила Никитина # Фотофакт

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