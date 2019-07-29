В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду

Новости Беларуси. Польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предусмотрено дополнительными к Венскому документу мерами по укреплению доверия и безопасности. В свою очередь инспекционная группа Беларуси с подобным визитом посетит Латвию и Литву.
Будет оценена информация о личном составе, основных системах вооружения и военной технике, которую предоставили соседние страны.