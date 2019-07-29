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В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду

29 июля 2019 06:54
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Новости Беларуси. Польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду-1

Это предусмотрено дополнительными к Венскому документу мерами по укреплению доверия и безопасности. В свою очередь инспекционная группа Беларуси с подобным визитом посетит Латвию и Литву.

В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду-4

Будет оценена информация о личном составе, основных системах вооружения и военной технике, которую предоставили соседние страны.

В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду-7

В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду-9

В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду-11

# Военные учения # общество # Фотофакт

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