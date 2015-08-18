Катаемся без травм. Правила безопасности на велодорожках

Велосипед. Одно из самых популярных современных средств передвижения. Он доступен всем – от мала до велика - и с каждым днем любителей велопрогулки становится больше. Кто создает помехи водителям двухколесного ровера и насколько владеют дорожной грамотой пешеходы?

Летний период для врачей травматологии – один из самых тяжелых. За последние годы число пострадавших велосипедистов выросло в разы. За день обратиться за помощью могут до десяти человек.

Сотрудники госавтоинспекции ежедневно работают над усовершенствованием дорожных условий для велотранспорта. В каждом районе столицы созданы велозоны – где четко разделены полосы движения для водителей велосипедов и пешеходов. Но и эти меры не всегда спасают от столкновений.

На столичных перекрестках появились зеленые зоны - теперь необязательно спешиваться - можно проехать улицу на велосипеде.

Все больше дорожных путей адаптированы под велосипедное движение. На тротуарах нанесена специальная разметка для велолюбителей. А еще в городе все легче найти место для стоянки двухколесного транспорта – практически у каждого социально значимого объекта появились велопарковки.