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Катаемся без травм. Правила безопасности на велодорожках

18 августа 2015 09:32
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Велосипед. Одно из самых популярных современных  средств передвижения. Он доступен всем – от мала до велика -  и с каждым днем любителей велопрогулки становится больше. Кто создает помехи водителям  двухколесного ровера  и насколько владеют дорожной грамотой пешеходы?

Летний период  для врачей травматологии – один из самых тяжелых. За последние годы число пострадавших велосипедистов выросло в разы. За день обратиться за помощью могут до десяти человек.

Сотрудники госавтоинспекции ежедневно работают над усовершенствованием  дорожных условий для велотранспорта. В каждом районе столицы созданы велозоны – где четко разделены полосы  движения для водителей велосипедов  и пешеходов.  Но и эти меры не всегда спасают от столкновений.

На столичных перекрестках появились зеленые зоны -  теперь необязательно спешиваться - можно проехать улицу на велосипеде.

Все больше дорожных путей адаптированы под велосипедное движение. На тротуарах нанесена специальная разметка для велолюбителей. А еще в городе все легче найти место для стоянки двухколесного транспорта – практически у каждого социально значимого объекта появились велопарковки.

# Правила безопасности # общество # Фотофакт # Велосипед

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